ЧТПЗ поставил первую партию труб для стартового комплекса космодрома "Восточный"

ЧТПЗ поставил АО "ТЯЖМАШ" первые 130 тонн труб для стартового комплекса космодрома "Восточный", сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Газлифтные трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 25 мм будут использованы для строительства башни и комплекта грузоподъемного оборудования стартового комплекса космодрома "Восточный".

Еще 170 тонн газлифтных труб будет отгружено до конца августа.