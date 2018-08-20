Избирком Екатеринбурга нашел нарушения в предвыборной газете "Единой России"

Избирательная комиссия Екатеринбурга усмотрела нарушения во втором выпуске предвыборной газеты партии "Единая Россия", на которую пожаловались коммунисты.

Вопрос о нарушении партией избирательного законодательства будет рассмотрен на ближайшем заседании комиссии – 21 августа, там и примут окончательное решение по данной ситуации.

"Если говорить предварительно, то нарушения мы видим, а завтра уже будем решать", - заявил Накануне.RU председатель избиркома Илья Захаров.

Напомним, что Свердловское отделение партии "КПРФ" обратилось в городской избирком с жалобой на второй номер газеты "Единой России" из-за агитационных материалов с кандидатами в гордуму уральской столицы. Дело в том, что такие материалы, даже если они открыто не призывают голосовать за определенного кандидата, являются агитацией в случае их неоднократного выпуска. Отметим, что ранее на первый выпуск этой же газеты жаловалась партия ЛДПР, однако горизбирком не усмотрел там нарушений.