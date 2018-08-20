Instagram помог. В Екатеринбурге начали ремонтировать разбитый тротуар на Радищева

В Екатеринбурге отремонтируют разбитый тротуар на Радищева, который в феврале 2018 года завёл себе личный аккаунт в Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Чтобы администрация города и чиновники обратили внимание на плохое состояние дорог и тротуаров в Екатеринбурге, люди придумывают разные способы привлечения внимания.
Речь идёт о тротуаре, который который находится рядом с резиденцией полномочного представителя Президента РФ в УрФО.Сегодня рабочие приступили к перекладке плитки.
Друзья, ШОК! СЕНСАЦИЯ! Сегодня последний день Самого Известного Тротуара, из-за которого сняли полпреда Холманских! Я говорю вам «пока» и пишу это прощальное письмо с благодарностью за то, что вы были вместе со мной. Не грустите, что меня больше не будет. Что-что, а это точно к лучшему! До встречи в следующей жизни 😍 #самыйизвестныйтротуар #екб #екатеринбург #дорогироссии