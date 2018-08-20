Instagram помог. В Екатеринбурге начали ремонтировать разбитый тротуар на Радищева

В Екатеринбурге отремонтируют разбитый тротуар на Радищева, который в феврале 2018 года завёл себе личный аккаунт в Instagram, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Чтобы администрация города и чиновники обратили внимание на плохое состояние дорог и тротуаров в Екатеринбурге, люди придумывают разные способы привлечения внимания.

Речь идёт о тротуаре, который который находится рядом с резиденцией полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

Сегодня рабочие приступили к перекладке плитки.