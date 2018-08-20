Первая домашняя игра "Реала" без Роналду установила антирекорд посещаемости за 9 лет

Мадридский "Реал" начал новый турнир чемпионата Испании с победы над "Хетафе" (2:0), однако стадион на первом домашнем матче у "сливочных" был заполнен лишь наполовину, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее "королевский клуб" упустил возможность взять трофей на старте сезона, проиграв со счетом 2:4 в Суперкубке Испании столичному "Атлетико". Также клуб в минувшее трансферное окно покинула главная звезда команды последних лет португалец Криштиану Роналду.

В минувшее воскресенье на арене "Сантьяго Бернабеу" присутствовало 48 тыс. 446 зрителей при вместимости 85 тыс. 454 мест. Последний раз столь низкая посещаемость стадиона была зафиксирована в конце сезона-2008/09 - 24 мая 2009 года на домашнюю игру с "Мальоркой" (1:3) пришли 44 тыс. 270 болельщиков. Отметим, что Роналду перешел в "Реал" как раз летом 2009 года.

Всего же португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он выигрывал чемпионаты Испании и Англии, Кубки и Суперкубки этих стран, клубный Чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года.

Ранее появилась информация, что после того, как Роналду объявил об уходе из "Реала", от официального твиттера команды отписалось около миллиона человек (число подписчиков сократилось с 32 до 31 млн человек).

Однако старт сезона в новом клубе звездного игрока - "Ювентусе" - тоже оказался "смазан": в дебютном матче Роналду сломал нос вратарю соперника.

Помимо титулованного португальца этим летом "Реал" покинул также главный тренер команды Зинедин Зидан, выигрывавший с клубом Лигу чемпионов на протяжении последних трех лет, что является рекордом. На смену Зидану был назначен испанский специалист Хулен Лопетеги, неожиданно покинувший пост в сборной Испании накануне Чемпионата мира-2018 в России.

Добавим, что проблемы с посещаемостью стадионов зафиксированы и в первых турах стартовавшего в конце июля чемпионата России.