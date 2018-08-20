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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия - из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Новости
20.08.2018 15:30 Мск (17:30 Екб)
спорт | За рубежом
Первая домашняя игра "Реала" без Роналду установила антирекорд посещаемости за 9 лет
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Криштиану Роналду (2017) | Фото: livesport.ru

Мадридский "Реал" начал новый турнир чемпионата Испании с победы над "Хетафе" (2:0), однако стадион на первом домашнем матче у "сливочных" был заполнен лишь наполовину, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее "королевский клуб" упустил возможность взять трофей на старте сезона, проиграв со счетом 2:4 в Суперкубке Испании столичному "Атлетико". Также клуб в минувшее трансферное окно покинула главная звезда команды последних лет португалец Криштиану Роналду.

В минувшее воскресенье на арене "Сантьяго Бернабеу" присутствовало 48 тыс. 446 зрителей при вместимости 85 тыс. 454 мест. Последний раз столь низкая посещаемость стадиона была зафиксирована в конце сезона-2008/09 - 24 мая 2009 года на домашнюю игру с "Мальоркой" (1:3) пришли 44  тыс. 270 болельщиков. Отметим, что Роналду перешел в "Реал" как раз летом 2009 года.

Всего же португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча". Он выигрывал чемпионаты Испании и Англии, Кубки и Суперкубки этих стран, клубный Чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года.

Криштиану Роналду(2017)|Фото: livesport.ru

Ранее появилась информация, что после того, как Роналду объявил об уходе из "Реала", от официального твиттера команды отписалось около миллиона человек (число подписчиков сократилось с 32 до 31 млн человек).

Однако старт сезона в новом клубе звездного игрока - "Ювентусе" - тоже оказался "смазан": в дебютном матче Роналду сломал нос вратарю соперника.

Помимо титулованного португальца этим летом "Реал" покинул также главный тренер команды Зинедин Зидан, выигрывавший с клубом Лигу чемпионов на протяжении последних трех лет, что является рекордом. На смену Зидану был назначен испанский специалист Хулен Лопетеги, неожиданно покинувший пост в сборной Испании накануне Чемпионата мира-2018 в России.

Добавим, что проблемы с посещаемостью стадионов зафиксированы и в первых турах стартовавшего в конце июля чемпионата России.

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20.08.2018 15:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:30 Екб

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Первая домашняя игра "Реала" без Роналду установила антирекорд посещаемости за 9 лет
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