В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали пассажира с голубями в ручной клади

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники обнаружили в багаже у одного из пассажиров живых голубей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, птиц мужчина прятал в картонной коробке с отверстиями для воздуха. Сам он рассказал, что везет голубей в подарок близким. При себе у пассажира было ветеринарное свидетельство, оформленное в Душанбе, но оно дает право только на вывоз птиц из Таджикистана, а для ввоза животных в Россию необходима справка установленного образца с отметками о ряде прививок и прохождении ветеринарного контроля.

Данных об отсутствии инфекций у животных у пассажира не оказалось. Кроме того, мужчина отправился в "зеленый коридор", хотя при таком багаже необходимо заполнить в "красном коридоре" декларацию на ввоз флоры или фауны. Таможенники передали птиц представителям регионального управления Россельхознадзора, а те приняли решение отправить их обратно.

Через 45 минут этот же самолет вылетел обратно в Душанбе, где голубей должны встретить знакомые пассажира. Кроме того, он заплатил штраф за несоблюдение установленных запретов на ввоз на таможенную территорию ЕАЭС живой птицы.