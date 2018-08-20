СМИ: ДНР и ЛНР перенесут выборы

Выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР, намеченные на ноябрь этого года, собираются перенести на неопределенный срок. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники в Кремле и руководстве республик.

Инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже, пишет издание.

Среди причин - отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и глав республик, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций. Как утверждает издание, представители ДНР и ЛНР в Трехсторонней контактной группе Денис Пушилин и Владислав Дейнего заявили, что позже прокомментируют ситуацию с переносом выборов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 6 августа инициативная группа общественного движения "Донецкая республика" предложила продлить срок полномочий Народного Совета и главы ДНР.