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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
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Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия - из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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Новости
20.08.2018 16:28 Мск (18:28 Екб)
политика
Челябинские коммунисты собирают инициативную группу для проведения референдума по пенсионной "реформе"
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коллаж, референдум, пенсионная реформа, протест, митинг (2018) | Фото: Накануне.RU

21 августа в Государственной думе РФ пройдут парламентские слушания по так называемой пенсионной "реформе", предложенной правительством Дмитрия Медведева. И в этот же день челябинские коммунисты из обкома КПРФ проведут собрание инициативной группы, которая намерена получить регистрацию в областной избирательной комиссии и таким образом инициировать проведение референдума по данном вопросу в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.
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Насколько известно, собрание подобной инициативной группы в Челябинской области носит прецедентный характер, по крайней мере, к настоящему моменту кто-то другой не изъявлял желания заявиться для участия в референдуме по вопросам изменения пенсионного законодательства. Между тем, "старшие товарищи" из КПРФ Москвы и Московской области уже выступили с резкой критикой регистрации инициативных групп в регионах, которые действуют на опережение групп коммунистов.

Плодящиеся как на дрожжах инициативные группы, которые регистрируют региональные избиркомы и после регистрации которых у КПРФ не остается шансов на создание собственной группы по референдуму, коммунисты иначе как "спойлерами" не называют. И указывают причину – якобы попытку власти сорвать проведение референдума КПРФ.

По данным КПРФ, на сегодняшний день инициативные группы от различных политических и общественных сил по проведению референдумов зарегистрированы уже в ряде регионов России, поданы еще несколько заявок. Точного количества, как говорят в КПРФ, не знают даже в Центральной избирательной комиссии.

В Челябинской области собрание инициативной группы возглавит, как пояснили в пресс-службе областного комитета КПРФ, секретарь организации и депутат Законодательного собрания области Игорь Егоров. Также в ближайшие дни будет подано уведомление о проведении очередного митинга протеста против пенсионной "реформы" в Челябинске на 2 сентября, скорее всего, мероприятие пройдет в очередной раз в сквере у ДК им. Колющенко. "Площадка на Алом поле или другое место в центре города окажется, как обычно бывает в таких случаях, занятой", - отметили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

Другие новости по темам: Игорь Егоров, Вадим Кумин, Илья Свиридов, КПРФ, Справедливая Россия, пенсионная реформа
20.08.2018 16:28 Мск | Денис Лузин
18:28 Екб

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Челябинские коммунисты собирают инициативную группу для проведения референдума по пенсионной "реформе"
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