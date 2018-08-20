Челябинские коммунисты собирают инициативную группу для проведения референдума по пенсионной "реформе"

21 августа в Государственной думе РФ пройдут парламентские слушания по так называемой пенсионной "реформе", предложенной правительством Дмитрия Медведева. И в этот же день челябинские коммунисты из обкома КПРФ проведут собрание инициативной группы, которая намерена получить регистрацию в областной избирательной комиссии и таким образом инициировать проведение референдума по данном вопросу в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Насколько известно, собрание подобной инициативной группы в Челябинской области носит прецедентный характер, по крайней мере, к настоящему моменту кто-то другой не изъявлял желания заявиться для участия в референдуме по вопросам изменения пенсионного законодательства. Между тем, "старшие товарищи" из КПРФ Москвы и Московской области уже выступили с резкой критикой регистрации инициативных групп в регионах, которые действуют на опережение групп коммунистов.

Плодящиеся как на дрожжах инициативные группы, которые регистрируют региональные избиркомы и после регистрации которых у КПРФ не остается шансов на создание собственной группы по референдуму, коммунисты иначе как "спойлерами" не называют. И указывают причину – якобы попытку власти сорвать проведение референдума КПРФ.

По данным КПРФ, на сегодняшний день инициативные группы от различных политических и общественных сил по проведению референдумов зарегистрированы уже в ряде регионов России, поданы еще несколько заявок. Точного количества, как говорят в КПРФ, не знают даже в Центральной избирательной комиссии.

В Челябинской области собрание инициативной группы возглавит, как пояснили в пресс-службе областного комитета КПРФ, секретарь организации и депутат Законодательного собрания области Игорь Егоров. Также в ближайшие дни будет подано уведомление о проведении очередного митинга протеста против пенсионной "реформы" в Челябинске на 2 сентября, скорее всего, мероприятие пройдет в очередной раз в сквере у ДК им. Колющенко. "Площадка на Алом поле или другое место в центре города окажется, как обычно бывает в таких случаях, занятой", - отметили в пресс-службе регионального отделения КПРФ.