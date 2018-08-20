Пост замминистра спорта Прикамья достался главному судье Пермского международного марафона

Главный судья Пермского международного марафона Анна Кожевникова назначена заместителем министра спорта Пермского края Владимира Епанова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

На своем посту Анна Кожевникова будет курировать работу со спортивными федерациями, учебно-спортивное направление и организацию массовых спортивных мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что у краевого министра спорта Владимира Епанова, сменившего Олега Глызина, который покинул ведомство в конце мая этого года остался только один заместитель - Татьяна Чеснокова.