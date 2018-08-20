"Партии Дела" отказали в регистрации кандидатов в двух муниципалитетах Алтая

Власти Республики Алтай отказали "Партии Дела" в регистрации кандидатов в двух муниципальных районах региона. Как отметил секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин, у "Партии Дела" есть доказательства, свидетельствующие о том, что такое "указание" было дано аппаратом главы Республики, сообщают СМИ.

В качестве причин для отказа в регистрации партии избиркомы муниципалитетов назвали отсутствие уведомления регуправления Минюста о проведении общего собрания регионального отделения по выдвижению списка кандидатов, а также отсутствие в протоколах общего собрания результатов голосования. Эти аргументы в "Партии Дела" считают безосновательными.

"У нас есть весомые доказательства того, что "указива" снести нашу партию с выборов в Шебалинском районе пришла по звонку из аппарата губернатора. Уверен, что и отказ в Кош-Агачском районе инициирован тоже оттуда… Разумеется, мы эти доказательства готовы предоставить – они ещё раз показывают, что наша партия имеет серьёзную поддержку избирателей и политические оппоненты боятся её не то что на региональном, но даже на муниципальном уровне", - приводят СМИ слова Лапушкина.

В частности Лапушкин заявил о наличии видеозаписи заседания Шебалинской избирательной комиссии, где юрист партии показывает всем членам комиссии таблицу в протоколе, в которой приведены результаты голосования. "То есть избиркому буквально показывают цифры, а он заявляет, что их нет", - комментирует он.

Также Лапушкин привел данные об угрозах кандидатам "Партии Дела" в этих муниципалитетах, которые были инициированы с целью вынудить кандидатов отказаться от участия в выборах. "А когда и это не помогло, то они приняли написанные как под копирку и явно спущенные сверху бредовые решения об отказе", – подчеркнул секретарь федсовета "Партии Дела".

Партия подала иски с требованием отменить решения об отказе в обоих районах, однако решения обоих судов (Шебалинского и Кош-Агачского) содержат схожие основания для отказа в удовлетворении требований истца.