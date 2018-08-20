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от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия - из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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"Партии Дела" отказали в регистрации кандидатов в двух муниципалитетах Алтая
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Партия Дела, съезд (2017) | Фото: Накануне.RU

Власти Республики Алтай отказали "Партии Дела" в регистрации кандидатов в двух муниципальных районах региона. Как отметил секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин, у "Партии Дела" есть доказательства, свидетельствующие о том, что такое "указание" было дано аппаратом главы Республики, сообщают СМИ.
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В качестве причин для отказа в регистрации партии избиркомы муниципалитетов назвали отсутствие уведомления регуправления Минюста о проведении общего собрания регионального отделения по выдвижению списка кандидатов, а также отсутствие в протоколах общего собрания результатов голосования. Эти аргументы в "Партии Дела" считают безосновательными.

"У нас есть весомые доказательства того, что "указива" снести нашу партию с выборов в Шебалинском районе пришла по звонку из аппарата губернатора. Уверен, что и отказ в Кош-Агачском районе инициирован тоже оттуда… Разумеется, мы эти доказательства готовы предоставить – они ещё раз показывают, что наша партия имеет серьёзную поддержку избирателей и политические оппоненты боятся её не то что на региональном, но даже на муниципальном уровне", - приводят СМИ слова Лапушкина.

В частности Лапушкин заявил о наличии видеозаписи заседания Шебалинской избирательной комиссии, где юрист партии показывает всем членам комиссии таблицу в протоколе, в которой приведены результаты голосования. "То есть избиркому буквально показывают цифры, а он заявляет, что их нет", - комментирует он.

Также Лапушкин привел данные об угрозах кандидатам "Партии Дела" в этих муниципалитетах, которые были инициированы с целью вынудить кандидатов отказаться от участия в выборах. "А когда и это не помогло, то они приняли написанные как под копирку и явно спущенные сверху бредовые решения об отказе", – подчеркнул секретарь федсовета "Партии Дела".

Партия подала иски с требованием отменить решения об отказе в обоих районах, однако решения обоих судов (Шебалинского и Кош-Агачского) содержат схожие основания для отказа в удовлетворении требований истца.

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20.08.2018 15:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:20 Екб

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"Партии Дела" отказали в регистрации кандидатов в двух муниципалитетах Алтая
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