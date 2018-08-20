Путин выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнения в Индии

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру страны Нарендре Моди.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, он выразил соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, вызванными разрушительными наводнениями в штате Керала.

Напомним, жертвами наводнения стали больше сотни человек. Владимир Путин подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного народа Индии и надеются на скорейшее выздоровление всех, кто пострадал в результате этого стихийного бедствия.