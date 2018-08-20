СК завел дело на ЧОП, задержавшее подростка из-за распространения листовок на Среднеуральской птицефабрике

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту противоправных действий сотрудников ЧОП на территории Среднеуральской птицефабрики. Дело в том, что охранники птицефабрики задержали, а также угрожали 16-летнему подростку из-за того, что он распространял листовки на парковке возле предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Следователи начали проверку по заявлению родственников несовершеннолетнего мальчика. Молодой человек призывал сотрудников птицефабрики обратить внимание на свое руководство, которое не строит очистные сооружения.

Дело возбуждено по двум статьям – "незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего" и "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Также, помимо уголовно-правовой оценки действий сотрудников частного охранного предприятия, следователями будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за работу ЧОП.

Кроме того, отдельно будет изучена информация о нарушении норм экологического законодательства на территории Среднеуральской птицефабрики, и в случае их выявления будут приняты меры реагирования.

Отметим, что Среднеуральская птицефабрика уже не раз оказывалась в скандальной повестке. Летом 2018 года на предприятии выявили 14 нарушений законодательства, которые несут вред экологии. А до этого птицефабрика по требованию прокуратуры выплатила штраф в размере более 500 тыс.руб. за сброс отходов в болото Молебское без документов, которые дают на это право.