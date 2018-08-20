В Челябинске после жалоб на запах серы приостановлена работа предприятия по выплавке ферросплавов

В Челябинске сотрудники регионального минэкологии и управления Росприроднадзором выявили источник сильного задымления в Курчатовском районе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, жители пожаловались на неприятный и резкий запах серы в районе улиц Куйбышева и Автодорожной. Эко-активисты зафиксировали сегодня утром выброс со стороны одного из предприятий.

Специалисты минэкологии и управления Росприроднадзора оперативно провели рейдовые мероприятия в этом районе и нашли источник сильного задымления, расположенный на территории предприятия "Челябвторчермет", сообщили Накануне.RU в пресс-службе минэкологии.

Были произведены замеры в зоне влияния предприятия и непосредственно на источнике выбросов. По данному факту возбуждено административное дело, работа предприятия приостановлена.

"В рамках возбужденного Росприроднадзором административного дела по ст. 8.1. КоАп РФ сотрудники этого ведомства и регионального министерства экологии на основании обращений жителей зашли с внеплановой проверкой на "Челябвторчермет". На данный момент предприятие приостановило свою деятельность по выплавке металлургической продукции и ферросплавов", - рассказал министр экологии области Сергей Лихачев, который лично проинспектировал работу специалистов госэкологического надзора.