Тоболяк изрубил сына топором, расчленил тело и выкинул его

59-летнего жителя Тобольска судят за жестокое убийство сына и попытку скрыть труп, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

По версии следствия, драма разыгралась днем 20 августа 2017 г. в квартире дома №17 в шестом микрорайоне города. Отец и сын поссорились. Во время "беседы" старший мужчина избил оппонента обухом топора, отчего тоболяк умер. После убийства он расчленил тело и спрятал пакеты в различных частях города. Вскоре преступник написал заявление об "исчезновении" сына.

Дело ушло в суд.