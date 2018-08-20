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40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
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13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Пока выборы – хоть потоп. В Забайкалье создают новую практику подавления оппозиции Ситуация перед выборами в заксобрание Забайкальского края напоминает театр абсурда. И без того депрессивный регион преследуют бедствия - из-за паводка в регионе пострадали почти 30 населенных пунктов, на Дарасунском руднике голодали рабочие, при этом золотодобывающее предприятие остановило свою работу, и его судьба остается неясной. Однако, по всей видимости, власти региона в это время озабочены борьбой с оппозицией и отсекают от выборов даже здоровые политические силы.
20.08.2018
политика ;
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"Урал вселяет надежду". Митрополит Корнилий посетил Нижний Тагил 
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визит предстоятеля РПсЦ в Уральскую епархию (2018) | Фото: ruvera.ru

В Свердловской области продолжается десятидневный архипастерский визит предстоятеля Русской Православной старообрядческой Церкви Корнилия.

Он освятил закладку храма в Староуткинске, в расписании еще освящение храма в Ивделе, а сегодня митрополит в Нижнем Тагиле осматривает землю под место отправления культа, об сообщил Накануне.RU секретарь митрополита Виктор Савельев. Он также подтвердил, что анонсированная заранее встреча с и.о. главы города Вячеславом Пинаевым внезапно сорвалась, староверам объяснили это тем, что Пинаева срочно вызвал к себе губернатор. Тем не менее, представители РПсЦ отмечают, что на Урале есть уже очень крепкие общины, которые готовы строить храмы.

"Вчера митрополит Корнилий провел молебен на месте будущего храма, где начинается строительство во имя Казанской Пресвятой Богородицы. Сейчас митрополит находится в краеведческом музее Нижнего Тагила, осматривает местные достопримечательности, впечатления у него очень хорошие, Урал вселяет в него надежду на дальнейшее развитие старообрядческой церкви, утверждение духовно-нравственных ценностей на русской земле", - отметил Виктор Савельев.

Освящение сразу двух храмов - уникальное событие для староверов, по мнению гостей Урала, старообрядчество возрождается.

Московская Метрополия Русской Православной старообрядческой Церкви сообщает на своем официальном портале, что праздник Преображения Господня митрополит Корнилий встречал в Екатеринбурге, он провел службы в храме Рождества Христова, местные журналисты, шокированные пышностью приема патриарха РПЦ Кирилла месяц назад, отмечали подчеркнутую скромность Корнилия и отсутствие такого количества охраны, какое сопровождает главу новообрядческой церкви Кирилла.

В Свердловской области митрополит пробудет до 23 августа.

Другие новости по темам: Корнилий, РПсЦ, Нижний Тагил
20.08.2018 15:27 Мск | Елена Кирякова
17:27 Екб

подписка на зен

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.08.2018 09:41 Мск
В Екатеринбург прибыл глава старообрядцев митрополит Корнилий








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"Урал вселяет надежду". Митрополит Корнилий посетил Нижний Тагил 
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