В "ЕР" предлагают давать дополнительные отпуска людям предпенсионного возраста

В "Единой России" предложили обсудить возможность предоставления людям предпенсионного возраста дополнительных оплачиваемых отпусков.

Напомним, сегодня проходит совместное заседание генерального совета ЕР и совета руководителей фракций ЕР.

Как сообщалось, в "Единой России" 20 августа обобщат предложения регионов по совершенствованию пенсионной системы. На следующий день Госдума проведет парламентские слушания.

Предложение об отпусках прозвучало от заместителя секретаря Костромского регионального отделения партии "Единая Россия" Ивана Богданова, передает РИА Новости.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 году, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году.

Проект уже прошел первое чтение. Поправки ко второму, которое состоится в осеннюю сессию, принимает комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.