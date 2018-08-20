"Любимому Кургану - наш труд и таланты!" Журналист Накануне.RU помог придумать девиз Дня города

В этом году девизом Дня города в Кургане стало словосочетание "Любимому Кургану - наш труд и таланты!"

Всего в адрес оргкомитета от граждан и организаций поступило 119 вариантов слоганов. Некоторые предлагали в качестве девиза праздника даже стихи собственного сочинения, но среди множества вариантов члены оргкомитета остановились именно на этом, поскольку он ёмкий, звучный, лаконичный и, как нельзя лучше, отражает главную идею праздника.

"Выбранный девиз - плод коллективного творчества. Однако его основой послужил вариант, предложенный жителем города - региональным корреспондентом информационного агентства Накануне.RU Михаилом Белокрыловым.

Напомним, в этом году День рождения Кургана будет посвящен его главному богатству - жителям: профессионалам своего дела, которые своим каждодневным трудом и достижениями прославляют его, создают будущее для себя, своих детей, всего города. День города состоится 25 августа.