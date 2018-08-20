Полузащитник "Зенита", получивший травму в матче с "Уралом", выбыл до конца года

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа выбыл до конца года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба из Санкт-Петербурга.

Игрок получил травму в матче четвертого тура РПЛ против екатеринбургского "Урала". В результате обследования у Нобоа выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован.

Как отметили в клубе, общий срок восстановления оценивается в шесть месяцев. В "Зените" пожелали Кристиану Нобоа здоровья и скорейшего возвращения на поле.

Напомним, матч завершился разгромной победой питерцев со счетом 4:1.