"Побеждать всегда сложно". Спортсменка из Кургана стала чемпионкой России по тхэквондо

Спортсменка из Кургана Елизавета Рожина стала чемпионкой России по тхэквондо среди молодежи до 21 года.

Чемпионат проходил в Татарстане с 15 по 20 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области.

За звание лучшего бились около 400 юниоров из 48 регионов страны. Рожина заняла первое место в весовой категории до 46 кг, выполнив норматив мастера спорта.

"Побеждать всегда сложно, победы легко не даются. Основная трудность была в моральном настрое. Организация турнира была хорошей, но бывает и лучше", - поделилась с Накануне.RU Елизавета Рожина.