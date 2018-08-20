Пока Кадыров совершает хадж, в Чечне произошло нападение на отдел полиции

В Чечне совершена попытка нападения на отдел полиции. Преступники были ликвидированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД республики.

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Два человека, вооруженные ножами, попытались проникнуть на территорию ОМВД по Шалинскому району.

Ранения получили двое полицейских.

Стоит отметить, что в это время глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершает хадж – паломничество в Мекку (Саудовская Аравия).

В марте в Грозном был расстрелян сотрудник полиции. Помощник дежурного потребовал для проверки документы у молодого человека, тот вытащил пистолет и начал стрелять в силовика.