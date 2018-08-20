В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Спасатели Тюменской области предупредили жителей о неблагоприятных погодных условиях, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации областного МЧС, завтра в южной части региона местами ожидаются сильные дожди, усиление ветра до 15-20 м/с. В Тюмени, 21 августа в дневные часы ожидается сильный дождь, усиление ветра до 18 м/с.

ГУ МЧС России по Тюменской области рекомендовало главам муниципальных образований, руководителям объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения - провести мероприятия по предупреждению аварий и происшествий на объектах, которые могут быть вызваны штормовым ветром и обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации.