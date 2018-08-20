Под Сургутом из-за незаконной врезки в трубопровод произошел разлив нефти

Разлив нефти, причиной которого стала незаконная врезка в трубопровод, локализован вблизи Сургута. Участок находится примерно в 14 км от города, между кооперативами "Старожил-1" и "Ветеран-2", сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры

Глава окружного Природнадзора Сергей Пикунов рассказал, что на водоеме, в который попала нефть, выставлены боновые заграждения и скиммеры-нефтесборщики. Откачанные нефтепродукты собирают и вывозят. Сотрудники нефтегазодобывающего управления "Сургутнефть" устраняют последствия загрязнения.

Причиной разлива стала незаконная врезка в трубопровод, добавил Пикунов. Из-за разгерметизации нелегально врезанной в нефтепровод полиэтиленовой трубы произошли утечка нефти и загрязнение окружающей среды. Распространению нефти способствовало попадание горючего в ручей. 17-18 августа СМИ рассказали о масштабном разливе нефти возле Сургута, однако на самом деле о большом масштабе говорить нельзя: сотрудники "Сургутнефти" быстро отреагировали на ситуацию и исправили положение.

Загрязненный участок 18 августа исследовали сотрудники Сургутского управления природнадзора. При визуальном осмотре нашли место разгерметизации, где в землю был вкопан полиэтиленовый трубопровод диаметром 40 мм, разорвавшийся в районе скрепляющих хомутов. В сторону ручья по понижению рельефа шла полоса длиной 130 м и шириной 1-2 м, загрязненная нефтепродуктами. В районе ручья выкопан приямок, куда собирается нефть. Из него спецтехника откачивает "добычу". От попадания нефтепродуктов в ручей до железнодорожного моста, где расположены боновые заграждения и скиммеры-нефтесборщики, - 250 м. Ширина русла ручья – 2 м, расстояние от берега до берега – 45 м.

"Визуально наблюдается загрязнение нефтепродуктами только русла ручья. Ручей впадает в болото, которое не соединяется с водными объектами. За боновыми заграждениями визуально нефтезагрязнения не наблюдается. В месте расположения скиммеров-нефтесборщиков спецтехникой компании осуществляется откачка и вывоз нефтепродуктов", - резюмировал Пикунов.