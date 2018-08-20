Житель Челябинска, арестованный в Таиланде за ограбление обменника, признал вину

Житель Челябинска Николай Рыбалов в суде города Паттайя признал вину в ограблении пункта обмена валюты.

Его супруга, которая обвиняется в соучастии в преступлении, отказалась признать себя виновной. Суд не стал разделять дело на два производства и отказался выпустить женщину под залог. Приговор в отношении Николая Рыбалова будет обсуждаться судебной коллегией начиная с понедельника и может быть оглашен в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщало Накануне.RU, челябинцы арестованы в Таиланде по подозрению в ограблении пункта обмена валюты. По версии полиции, мужчина избил женщину и похитил 1 млн бат (около 2 млн рублей). Россиянина задержали в аэропорту. Позднее по подозрению в соучастии в преступлении была задержана его супруга. Их десятилетняя дочь была доставлена в Новосибирск, где уже вместе с родственниками отправилась в Челябинск. Позднее родственница задержанных пожаловалась южноуральскому омбудсмену на нечеловеческие условия содержания под стражей челябинцев.