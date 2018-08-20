Александр Головин: Победа Франции на ЧМ-2018 не повлияла на решение при переходе в "Монако"

Сегодня полузащитник сборной России Александр Головин был представлен в качестве игрока французского "Монако", куда он недавно перешел из ЦСКА, передает корреспондент Накануне.RU.

На презентации новичков команды в отеле "Hermitage Monte Carlo" Головин отметил, что победа Франции на Чемпионате мира по футболу в России никак не повлияла на решение перейти в клуб.

"Понятно, что они хорошо провели турнир и были лучшими. Но я, все же думал, какой вариант для меня лучше и понимал, что "Монако" – очень сильный клуб", - цитирует слова футболиста "Спорт-Экспресс".

По словам 22-летнего полузащитника, при переходе он учитывал опыт монегасков в воспитании молодых игроков.

"Здесь хорошо воспитывают молодых футболистов. Я посчитал, что это для меня самый подходящий вариант", - подчеркнул он.

Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в "Монако" в это трансферное окно, сумма трансфера составила около 30 миллионов евро. Российский полузащитник в данное время травмирован (8 августа он получил повреждение связок голеностопа), точные сроки возвращения на поле неизвестны, ориентировочные сроки восстановления - один месяц.

На старте сезона монегаски одержали победу против "Нанта" (3:1) и сыграли вничью с "Лиллем" (0:0) в первых двух матчах чемпионата страны, а также уступили в суперкубке Франции ПСЖ (0:4).