В Челябинске с предприятия "Тепловые системы" взыскивают долги по зарплате

У предприятия "Тепловые системы" города Челябинска образовался долг перед работниками в размере более 300 тыс. рублей, который не выплачен еще с апреля прошлого года.

Прокуратура Советского района города в июне этого года возбудила административное дело, юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое находится на рассмотрении, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В интересах работников, обратившихся в прокуратуру района, направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены.