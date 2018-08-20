В Москве глава отдела РЖД сбил на "Ягуаре" супругу южнокорейского дипломата

Руководитель одного из отделов "Российских железных дорог" сбил на автомобиле Jaguar XF супругу первого секретаря консула посольства Южной Кореи. Возбуждено уголовное дело.

ДТП произошло в Москве 19 августа. По данным ТАСС, женщина получила многочисленные травмы и была госпитализирована. Водитель отпущен под подписку о невыезде.

В начале августа произошло другое резонансное ДТП - с участием руководителя одного из отделов следственного управления СК России по Саратовской области Аристотеля Ашкалова.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 4 августа на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Маяковского в Энгельсе Саратовской области водитель автомобиля "Luxgen" совершил наезд на двух женщин. Они скончались.

По предварительным данным, управлял автомобилем брат Ашкалова. Он допрошен и отпущен под подписку о невыезде.