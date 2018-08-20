Мэрия Югорска: Идет вырубка просеки для прокладки электричества к участкам для ИЖС

В мэрии Югорска объяснили вырубку деревьев, которая происходит вблизи микрорайона Югорск-2, передает корреспондент Накануне.RU.

В администрации рассказали Накануне.RU: идет вырубка просеки для прокладки линий электропередач к участкам под индивидуальное строительство и дачи, которые будут возводить в микрорайоне.

"Югорск-2 – удаленный на 10 км микрорайон. Там раньше была воинская часть, она относилась к городу, там жили военные. Ее расформировали, люди остались жить. Есть желающие получить участок под индивидуальное строительство, для них и устанавливаются ЛЭП", - добавили в пресс-службе.

Напомним, депутат гордумы Антон Пантин разместил в своем Facebook видео, автор которого усомнилась в законности вырубки деревьев вблизи микрорайона. Запись появилась в сети на фоне разразившегося ранее скандала, когда политик рассказал о "народном сходе" из-за инициированной, предположительно, новым главой Югорска Андреем Бородкиным вырубки 36 га леса.