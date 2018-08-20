Уведомление подано. В Екатеринбурге коммунисты проведут "Марш позора" против пенсионной "реформы"

Свердловское отделение КПРФ подало уведомление на проведение в Екатеринбурге очередной акции против повышения пенсионного возраста. Всероссийская акция протеста под названием "Марш позора" запланирована на 2 сентября. Об этом сообщил на странице в Facebook депутат Госдумы от "КПРФ" Александр Ивачев.

Демонстрация начнется от Главпочтамта и до площади 1905 года. Начало шествия в 12.00.

"Еще раз напоминаю, что мы приглашаем всех с плакатами и табличками, на которых вы можете выразить свое отношение к депутатам, принявшим этот людоедский закон", - уточнил Ивачев.

Отметим, что "Позорный полк" - это митинг, переходящий в шествие. Особенностью демонстрации станет то, что жители города пройдут по улицам с табличками депутатов, голосовавших за поднятие пенсионного возраста.