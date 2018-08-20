Двух жителей Нижнего Тагила судят за кражу железнодорожных путей

Двое жителей Нижнего Тагила предстанут перед судом за кражу железнодорожных путей.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в мае этого года тагильчане, находясь на железнодорожном пути №24 станции Верхотурье, решили совершить хищение имущества, принадлежащее ОАО "РЖД". Для реализации своего умысла они вместе похитили железнодорожные детали верхнего строения пути.

Расследование завершено. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верхотурский районный суд.