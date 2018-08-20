Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину

Рейтинг "Единой России" подрос в период с 5 по 12 августа с 34,9% до 35,3%. Такие данные опубликовал ВЦИОМ. Согласно последним опросам, в этот же период незначительно скорректировался "вверх" рейтинг президента РФ Владимира Путина - с 35,9% до 36,9%. Такую "корректировку" политологи считают "технической" и отмечают зависимость роста уровня доверия партии власти от показателей доверия президенту.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле рейтинг "ЕР" упал до минимума 2011 года - снизился до 37,1%, и с этого момента демонстрировал дальнейшее снижение. С конца февраля по настоящий момент рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал с 53,6% до 35,3%. Катализатором "изменений" стало повышение пенсионного возраста.

"Согласно новым данным ВЦИОМ, рейтинги Дмитрия Медведева и Владимира Путина чуть скорректировали вверх. В частности рейтинг Путина поднялся на 1% - с почти 36 до 37%. Это техническая коррекция, она в рамках стратегической погрешности, которую дают такие опросы. Но тренд очевиден: коррекция снижения рейтинга заморожена. Здесь рейтинг "Единой России" действует в синхрон. Самодостаточен рейтинг только у одного политика в России - у Владимира Путина, остальные рейтинги от него зависят. Отношение населения к президенту меняется, соответственно оно меняется ко всем институтам и персоналиям власти", - прокомментировал Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.

По его словам, до недавнего времени власти удавалось дистанцировать рейтинг Путина от рейтинга других государственных институций, но в последние несколько месяцев, после обнародования пенсионной "реформы", такая возможность исчезла.

"Отскок рейтинга ЕР - отражение технического отскока рейтинга Владимира Путина, не более того… У российской политической системы есть только одна опора - рейтинг Владимира Путина, все остальные рейтинги - производные", - считает политолог.

Салин отметил, что для ситуации годичной давности рейтинг Владимира Путина на уровне 35-36% - это нонсенс. "Тогда он был выше 50%. Даже для ситуации 2011 года, когда власть испытывала кризис легитимности, это не очень хорошо… Важно то, что рейтинги стабилизировались пока на новых величинах", - сказал он.

По его мнению, рейтинги как президента, так и "ЕР" и других институций, будут продолжать демонстрировать технические колебания, если не будет влияния каких-либо серьезных факторов, как, например, новый скачок цен на топливо.

"На прошлой неделе появилась информация, что впервые с конца мая-начала июня в опте бензин резко вырос в цене на 5 рублей. Если это на рознице отразится, даже с некоторым мультипликатором, это серьезно ударит по рейтингу власти", - подчеркнул Салин.

При этом политолог призвал обращать внимание не столько на количественные показатели социологии, сколько на качественные.

"Рейтинги Путина в районе 35-37% - не очень хорошо, но терпимо. Но если люди изменят свое восприятие, это гораздо более серьезный вызов. Тогда люди начнут становиться более восприимчивыми к альтернативным точкам зрения, это открывает новые возможности для нового поколения оппозиционеров", - добавил Салин.