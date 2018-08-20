в этот день
20.08.18
15:44
В Екб.17:44
В Чечне произошло нескольких атак боевиков, пока Кадыров участвует в хадже
Жители уральского города выходят на митинг из-за убийства инвалида подростками
YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
Главное
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину

Тема дня
40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Андрей Родкин: Путин чудит, и это очень плохо Визит на свадьбу к практически незнакомому иностранному политику гораздо ниже рангом – это очевидный абсурд со всех точек зрения. Кроме одной: Путин "поймал на слове" пару месяцев назад смело пошутившую с приглашением австрийскую даму – и заявился. И всех шокировал. Он раскрепощенный, популярный, модный. Иные сторонники президента гордо кричат, что он снова всех уделал. Вы серьезно? 
20.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 198



Новости
20.08.2018 13:25 Мск (15:25 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Владимир Путин Карин Кнайсль (2018) | Фото:© APA/ROLAND SCHLAGER

Рейтинг "Единой России" подрос в период с 5 по 12 августа с 34,9% до 35,3%. Такие данные опубликовал ВЦИОМ. Согласно последним опросам, в этот же период незначительно скорректировался "вверх" рейтинг президента РФ Владимира Путина - с 35,9% до 36,9%. Такую "корректировку" политологи считают "технической" и отмечают зависимость роста уровня доверия партии власти от показателей доверия президенту.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июле рейтинг "ЕР" упал до минимума 2011 года - снизился до 37,1%, и с этого момента демонстрировал дальнейшее снижение. С конца февраля по настоящий момент рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал с 53,6% до 35,3%. Катализатором "изменений" стало повышение пенсионного возраста.

"Согласно новым данным ВЦИОМ, рейтинги Дмитрия Медведева и Владимира Путина чуть скорректировали вверх. В частности рейтинг Путина поднялся на 1% - с почти 36 до 37%. Это техническая коррекция, она в рамках стратегической погрешности, которую дают такие опросы. Но тренд очевиден: коррекция снижения рейтинга заморожена. Здесь рейтинг "Единой России" действует в синхрон. Самодостаточен рейтинг только у одного политика в России - у Владимира Путина, остальные рейтинги от него зависят. Отношение населения к президенту меняется, соответственно оно меняется ко всем институтам и персоналиям власти", - прокомментировал Накануне.RU директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.

По его словам, до недавнего времени власти удавалось дистанцировать рейтинг Путина от рейтинга других государственных институций, но в последние несколько месяцев, после обнародования пенсионной "реформы", такая возможность исчезла.

"Отскок рейтинга ЕР - отражение технического отскока рейтинга Владимира Путина, не более того… У российской политической системы есть только одна опора - рейтинг Владимира Путина, все остальные рейтинги - производные", - считает политолог.

Салин отметил, что для ситуации годичной давности рейтинг Владимира Путина на уровне 35-36% - это нонсенс. "Тогда он был выше 50%. Даже для ситуации 2011 года, когда власть испытывала кризис легитимности, это не очень хорошо… Важно то, что рейтинги стабилизировались пока на новых величинах", - сказал он.

По его мнению, рейтинги как президента, так и "ЕР" и других институций, будут продолжать демонстрировать технические колебания, если не будет влияния каких-либо серьезных факторов, как, например, новый скачок цен на топливо.

"На прошлой неделе появилась информация, что впервые с конца мая-начала июня в опте бензин резко вырос в цене на 5 рублей. Если это на рознице отразится, даже с некоторым мультипликатором, это серьезно ударит по рейтингу власти", - подчеркнул Салин.

При этом политолог призвал обращать внимание не столько на количественные показатели социологии, сколько на качественные.

"Рейтинги Путина в районе 35-37% - не очень хорошо, но терпимо. Но если люди изменят свое восприятие, это гораздо более серьезный вызов. Тогда люди начнут становиться более восприимчивыми к альтернативным точкам зрения, это открывает новые возможности для нового поколения оппозиционеров", - добавил Салин.

Другие новости по темам: рейтинг, Единая Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ, Павел Салин
20.08.2018 13:25 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:25 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+