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от издателя  |  комментариев: 4


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В "Центральной гостинице" Перми студентов кормили с нарушением норм СанПиН
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гостиница &quot;Центральная&quot;, Пермь (2017) | Фото: vk.com

Судебные приставы Перми запретили работу пяти помещений "Центральной гостиницы", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

В помещениях, расположенных в подвальном этаже здания, оказывались услуги питания. По информации ведомства, гостиница, обеспечивающая питанием около 500 студентов из Индии, допустило нарушение норм СанПиНа.

На предприятии общественного питания нет производственного цеха для первичной обработки сырья, складских помещений для пищевых продуктов и хозяйственных товаров, бытовых помещений — гардероба и туалета для персонала. Кроме того, не соблюдается поточность технологических процессов при приготовлении блюд, отсутствует моечная ванна, недостаточно разделочного и производственного инвентаря, допущено использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, при хранении пищевых продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, отсутствуют сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, не обеспечивается содержание помещений организации в чистоте, проведение косметического ремонта.

Теперь эксплуатация пяти помещений гостиницы приостановлена на 90 суток. Директор "Центральной гостиницы" предупреждена об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение решения суда.

Напомним, гостиница представляет собой офисно-гостиничный комплекс, расположенный на пересечении улиц Сибирской и Советской. Здание постройки 1933 года отнесено к объектам культурного наследия Пермского края.

В мае 2015 года гостиницу пытались продать за 282 млн руб. в связи с убыточностью. Однако здание так и не было продано. Повторно о продаже объекта было объявлено в апреле 2017 г. Тогда стоимость восьмиэтажного здания, площадью 5,5 тыс. кв. м составила 280 млн руб.

В сентябре прошлого года гостиница сменила собственника.

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20.08.2018 13:44 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:44 Екб

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В "Центральной гостинице" Перми студентов кормили с нарушением норм СанПиН
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