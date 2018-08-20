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Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
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(2018) | Фото: vk.com

Жестокое убийство 20-летнего инвалида Дмитрия группой школьников не оставило равнодушными жителей Березовского. Горожане хотят выйти на митинг, чтобы придать огласке эту историю и не оставить "малолетних преступников" безнаказанными. Сообщение об этом распространилось в местных группах "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.
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"20.08.2018 г. (сегодня) в Березовском у магазина "Кировский" улица Театральная, 11 в 18.00 состоится сбор подписей для заявления на митинг в связи с произошедшей трагедией с Дмитрием. Приедет телевидение, нужен резонанс, чтобы на произошедшее преступление обратили особое внимание!" - пишут в группе "Город Березовский".

Трагедия произошла 10 августа в Березовском на улице Исакова. Группа подростков от 14 до 16 лет до смерти избила парня. Следователям удалось установить личности четырех человек, подозреваемых в убийстве. Известно, что юноша скончался от черепно-мозговой травмы. По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

На Change.org появилась петиция с требованием "наказать убийц инвалида", адресованная Генеральной прокуратуре РФ. Автор обращения - Юлия Решетняк - подробно рассказала о случившемся.

По ее словам, пятеро ребят предложили своему знакомому, 20-летнему парню, выпить с ними пива за гаражами. Потом подростки заставили юношу раздеться и стали издеваться над ним: избивали его ногами, а также плевали в него и наступали на голову, из-за чего вскоре молодой человек скончался. Все это снимала на камеру 13-летняя девушка. По словам жителей, парень был инвалидом, он имел дефект речи.

"Школьники уверяют, что приняли Дмитрия за наркомана, поэтому решили расправиться с ним. Так себе отмазка, конечно", - говорится в петиции.

На данный момент петицию подписали уже более 3 тыс. человек.

(2018)|Фото: vk.com

В интернете активно обсуждают эту историю, делятся новой информацией, выкладывают фотографии с перепиской предполагаемых преступников. Пользователи "ВКонтакте" гневно высказываются в адрес пятерых ребят на их личных страницах "ВКонтакте" и говорят о расплате за их действия.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете,при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления (статья 105 УК РФ - "убийство").

Другие новости по темам: убийство, подростки, смерть, митинг, школьники
20.08.2018 13:57 Мск | Александра Рогалина
15:57 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.08.2018 12:32 Мск
Следствие настаивает на аресте подростков, задержанных за причинение смерти жителю Березовского

Ранее 18.08.2018 23:02 Мск
В Березовском установили подозреваемых в убийстве 20-летнего юноши – это подростки 14-16 лет








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Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
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