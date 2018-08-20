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от издателя  |  комментариев: 4


Андрей Родкин: Путин чудит, и это очень плохо Визит на свадьбу к практически незнакомому иностранному политику гораздо ниже рангом – это очевидный абсурд со всех точек зрения. Кроме одной: Путин "поймал на слове" пару месяцев назад смело пошутившую с приглашением австрийскую даму – и заявился. И всех шокировал. Он раскрепощенный, популярный, модный. Иные сторонники президента гордо кричат, что он снова всех уделал. Вы серьезно? 
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"Пенсионеров" не получилось снять с выборов в гордуму Екатеринбурга по суду
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екатеринбург дворец правосудия (2007) |

Свердловский областной суд отклонил апелляцию партии ЛДПР о снятии кандидатов "Партии пенсионеров" в гордуму Екатеринбурга с выборов и оставил решение Ленинского суда в силе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На явку не пришёл истец - представитель партии ЛДПР. Напомним, что ранее свердловское отделение ЛДПР просило через суд снять с выборов 14 кандидатов в гордуму от партии РППС. Причина - в регистрации якобы были допущены ошибки (отсутствие документов или представлены с ошибками)

Но Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск, потому что городской избирком не нашёл нарушений. Тогда представители ЛДПР обжаловали решение в облсуде.

"Что касается нарушений, но там так и не ясно, какое административное право нарушили кандидаты. ЛДПР указывает на некое неравенство, отсутствие единого подхода, однако это неравенство истец не смог подтвердить. Также отмечают, что были указаны недостоверные данные с места работы и о себе", - заявил представитель избиркома.

По словам представителя прокуратуры, суд обосновано отказал в иске.

Напомним, ранее лидер общемуниципальной тройки кандидатов РППС на выборах депутатов думы Екатеринбурга Евгений Зяблицев заявил о попытке "рейдерского захвата" партии.

Выборы депутатов ЕГД пройдут 9 сентября 2018 года.

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20.08.2018 12:57 Мск | Екатеринбург | Вероника Борзова
14:57 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 16:03 Мск
Свердловское отделение "Партии пенсионеров" подверглось рейдерской атаке?








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"Пенсионеров" не получилось снять с выборов в гордуму Екатеринбурга по суду
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