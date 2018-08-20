"Пенсионеров" не получилось снять с выборов в гордуму Екатеринбурга по суду

Свердловский областной суд отклонил апелляцию партии ЛДПР о снятии кандидатов "Партии пенсионеров" в гордуму Екатеринбурга с выборов и оставил решение Ленинского суда в силе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На явку не пришёл истец - представитель партии ЛДПР. Напомним, что ранее свердловское отделение ЛДПР просило через суд снять с выборов 14 кандидатов в гордуму от партии РППС. Причина - в регистрации якобы были допущены ошибки (отсутствие документов или представлены с ошибками)

Но Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск, потому что городской избирком не нашёл нарушений. Тогда представители ЛДПР обжаловали решение в облсуде.

"Что касается нарушений, но там так и не ясно, какое административное право нарушили кандидаты. ЛДПР указывает на некое неравенство, отсутствие единого подхода, однако это неравенство истец не смог подтвердить. Также отмечают, что были указаны недостоверные данные с места работы и о себе", - заявил представитель избиркома.

По словам представителя прокуратуры, суд обосновано отказал в иске.

Напомним, ранее лидер общемуниципальной тройки кандидатов РППС на выборах депутатов думы Екатеринбурга Евгений Зяблицев заявил о попытке "рейдерского захвата" партии.

Выборы депутатов ЕГД пройдут 9 сентября 2018 года.