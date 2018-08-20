Определился чемпион России по пляжному футболу

ПФК "Кристалл" из Санкт-Петербурга одержал победу в финале чемпионата России по пляжному футболу, обыграв саратовскую "Дельту". Решающий матч первенства прошел вчера на столичном стадионе "Янтарь", передает корреспондент Накануне.RU.

Команда из Северной столицы России победила со счетом 4:1. В составе "Кристалла" дублем отметился Маурисиньо, по одному голу на счету Кирилла Романова и Дмитрия Шишина. У "Дельты" единственный мяч забил Игор Матеус.

Таким образом, "Кристалл" в четвертый раз выиграл чемпионат России. Столько же побед только на счету московского "Локомотива".

Ранее в матче за "бронзу" столичный "Спартак" обыграл ЦСКА с аналогичным счетом 4:1 и впервые попал в призеры чемпионата.

Как отмечает портал beachsoccer.ru, лучшим игроком по итогам чемпионата стал нападающий ЦСКА Льоренц Гомес, он же является и лучшим бомбардиром первенства. "Стража ворот" чемпиона страны Максим Чужков признан лучшим вратарем, а еще один игрок "Кристалла" Родриго - лучшим игроком суперфинала.