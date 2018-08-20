Определился чемпион России по пляжному футболу

в этот день
20.08.18
13:39
В Екб.15:39
Средний чек россиян в магазинах снизился до минимума за два года
YouTube заблокировал "сталинистский" клип-пародию на песню Киркорова
Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
Главное
"Путин чудит, и это очень плохо"

Тема дня
40 лет реформам в Китае – ждать ли нового цикла? Политике "открытости и реформ", объявленной председателем КНР Дэн Сяопином, в этом году исполняется 40 лет. Стратегический курс позволил стать Китаю из слаборазвитой аграрной страны передовой державой и второй (а по некоторым оценкам и первой) экономикой мира. Торговая война с США может поспособствовать новому витку реформ. Экономическая стратегия будет обсуждаться на третьем пленуме ЦК КПК.
20.08.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Профсоюзы VS коммунисты. "У нас разногласия по земельному вопросу – кто будет лежать в земле" Почему против повышения пенсионного возраста не выходят марши миллионов? Федерация независимых профсоюзов – единственная организация, которая имеет опыт проведения столь масштабных шествий – на 1 мая. Накануне.RU поговорило с её секретарем Александром Шершуковым о конфликте с КПРФ, о том, как "профсоюзные" депутаты проголосовали "за" "реформу" и о том, что сейчас происходит с рабочим движением.
13.08.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Андрей Родкин: Путин чудит, и это очень плохо Визит на свадьбу к практически незнакомому иностранному политику гораздо ниже рангом – это очевидный абсурд со всех точек зрения. Кроме одной: Путин "поймал на слове" пару месяцев назад смело пошутившую с приглашением австрийскую даму – и заявился. И всех шокировал. Он раскрепощенный, популярный, модный. Иные сторонники президента гордо кричат, что он снова всех уделал. Вы серьезно? 
20.08.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Поклонская вышла замуж в Крыму
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 176

Определился чемпион России по пляжному футболу
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ПФК &quot;Кристалл&quot; (Санкт-Петербург) — &quot;Дельта&quot; (Саратов) (2018) | Фото: beachsoccer.ru

ПФК "Кристалл" из Санкт-Петербурга одержал победу в финале чемпионата России по пляжному футболу, обыграв саратовскую "Дельту". Решающий матч первенства прошел вчера на столичном стадионе "Янтарь", передает корреспондент Накануне.RU.

Команда из Северной столицы России победила со счетом 4:1. В составе "Кристалла" дублем отметился Маурисиньо, по одному голу на счету Кирилла Романова и Дмитрия Шишина. У "Дельты" единственный мяч забил Игор Матеус.

ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) — "Дельта" (Саратов) (2018)|Фото: beachsoccer.ru

Таким образом, "Кристалл" в четвертый раз выиграл чемпионат России. Столько же побед только на счету московского "Локомотива".

ПФК "Кристалл" (Санкт-Петербург) — "Дельта" (Саратов) (2018)|Фото: beachsoccer.ru

Ранее в матче за "бронзу" столичный "Спартак" обыграл ЦСКА с аналогичным счетом 4:1 и впервые попал в призеры чемпионата.

Как отмечает портал beachsoccer.ru, лучшим игроком по итогам чемпионата стал нападающий ЦСКА Льоренц Гомес, он же является и лучшим бомбардиром первенства. "Стража ворот" чемпиона страны Максим Чужков признан лучшим вратарем, а еще один игрок "Кристалла" Родриго - лучшим игроком суперфинала.

Другие новости по темам: пляжный футбол, чемпионат России, Кристалл
20.08.2018 12:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:20 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Определился чемпион России по пляжному футболу
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+