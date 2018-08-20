Путин объявил внезапную проверку боеготовности в ЦВО и ВВО

Сегодня с 5 часов утра в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), Дальней и Военно-транспортной авиации началась внезапная проверка боеготовности.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Проверка проводится по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Она начата в преддверии масштабных маневров "Восток-2018", передает "Интерфакс".

Напомним, на прошлой неделе в Хабаровском крае в рамках "Востока-2018" военные самолеты совершили посадку на одну из трасс. В учениях были задействованы истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31. Военные перекрыли трассу Комсомольск - Хабаровск для осуществления тренировки посадки.

Участвуют ли в маневрах размещенные недавно на Курилах (остров Итуруп) истребители Су-35С, пока не сообщается.