В США начато расследование хищения средств, выделенных Украине, - адвокат

Украинский президент Петр Порошенко может попасть под подозрение в деле о хищении средств, выделенных правительством США и МВФ для поддержки стран "с зарождающейся демократией". Федеральный суд в Вашингтоне передал на досудебную проверку и верификацию финансовую спецдокументацию в отношении лиц, причастных к этому, заявил в Facebook со ссылкой на собственный источник адвокат Андрей Смирнов.

По его данным, организаторами проходят со стороны Украины – Петр Порошенко, со стороны Молдовы – Владимир Плахотнюк. Так как у Порошенко есть вид на жительство в Швейцарии (кантон Цуг), а Плахотнюк имеет румынский и российский паспорта, то к делу подключили ФБР.

"Проверка займет от 25-60 дней по федеральному законодательству, после чего материалы вернут в суд и начнется разбирательство по существу. Если коротко. Молдова как эмиграционная зона для президента – тоже отпадает", – написал Смирнов.

Реакции из администрации Порошенко пока не было.

Это далеко не первые обнародованные сведения о коррупции в его окружении. В апреле бежавший с Украины депутат Верховной рады Александр Онищенко обнародовал аудиозапись, свидетельствующую о закрытии уголовного дела против экс-министра экологии Николая Злочевского в обмен на переход бизнеса под контроль Порошенко. Об отмывании им денег в Германии писало Deutsche Welle. А американская New York Times назвала Порошенко символом коррупции на Украине.