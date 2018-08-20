Следствие настаивает на аресте подростков, задержанных за причинение смерти жителю Березовского

Следственный комитет рассказал о работе по уголовному делу нескольких подростков, задержанных за причинение смерти 20-летнему жителю уральского города Березовский.

Напомним, тело было найдено 10 августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова. Ранее сообщалось, что "по горячим следам" были установлены четверо подростков возрастом 14-16 лет, один из которых ранее судимый. Последний был заключен под стражу. Местный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, с учетом вновь полученных данных, принимая во внимание характер и дерзость группового избиения, трое остальных подростков также задержаны в процессуальном порядке. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении их под стражу. Кроме того, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления (статья 105 УК РФ - "убийство").

Сейчас проводятся необходимые экспертизы, выясняется преступная роль каждого из предполагаемых соучастников и мотив преступления. Также продолжается работа по организации мер профилактического характера во взаимодействии с профильными органами власти. Будет рассмотрен вопрос о помещении в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей 13-летней девушки, которая, по материалам дела, находилась в одной компании с подростками во время совершения преступления (по закону, она пока не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности).

"В обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Выясняется, насколько эффективно и своевременно принимались (и принимались ли вообще) профилактические меры соответствующими органами власти. Будет дана правовая оценка органам системы профилактики", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства областного Следственного комитета.