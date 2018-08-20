В Челябинске на мемориале "Вечный огонь" мужчина пытался разогреть тушенку

В Челябинске неизвестный мужчина хотел погреться и позавтракать на мемориале "Вечный огонь". Он пытался разогреть тушенку, но увидев, что его фотографируют, ушел.

"Видел ранним утром необычного "туриста", решившего разбить свой лагерь прямо в центре города - на Вечном огне", - написал в соцсети очевидец.

По его словам, располагался он там ориентировочно несколько часов, успел запастись едой и туристическим портфелем.

"Увидев фотографирующего меня, в спешке удалился. И не зря: я практически вызвал на место происшествия полицию", - сообщил очевидец.

Заместитель председателя областного Совета ветеранов Сергей Седнев назвал произошедшее возмутительным.

"Такие ситуации, к сожалению, случаются, и это возмутительно! Даже если это сделал человек без определенного места жительства, чтобы покушать и согреться", - цитирует Седнева региональное отделение "ЕР".

По его словам, "в городе есть соответствующие органы и учреждения, которые помогают таким людям".