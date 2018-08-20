В Пермском крае разрабатывают проекты "умных" городов

В Перми прошло первое заседание комиссии "Умный город" Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Участники представили приоритетные проекты умных кварталов в Перми, Березниках и Новых Лядах, а также проекты "Умный свет" и "Умная школа".

Как отметил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин, губернатором Пермского края поставлена задача разработать бизнес-модели по внедрению умных городских сервисов на примере Перми, Новых Лядов, ЖК "Любимов" в Березниках. "Сейчас мы подошли к главному вопросу: кто станет заказчиком умных сервисов. Также в сентябре будут подведены итоги пилотного проекта "Умный свет" в Перми", — рассказал министр.

"Умные" технологии позволяют достичь конкретных эффектов. Например, пилотный проект "Умный свет", запущенный в Перми на улице Попова от ул. Ленина до ул. Пушкина, позволяет сократить электропотребление до 65% благодаря светодиодным светильникам и интеллектуальной системе включения. Кроме того, на этом участке были установлены датчики влажности и температуры, точка доступа wifi. В ЖК "Любимов" (Березники) к 1 сентября в рамках проекта "Умный квартал" планируется установка видеодомофонов и видеонаблюдения в многоквартирных домах. Система позволяет открывать дверь со смартфона, оповещать всех жителей в условиях ЧС через трубку домофона, просматривать видео с камеры домофона.

Напомним, 4 июля главой региона Максимом Решетниковым подписан указ о создании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края, в составе которого 24 представителя законодательных и исполнительных органов власти, ИТ-компаний, промышленных предприятий, науки и ВУЗов. В компетенции Координационного совета входит решение вопросов развития цифровой экономики, утверждение приоритетных проектов и дорожных карт по их реализации.

В августе на портале "Управляем вместе" открыт раздел, где можно ознакомиться с Концепцией и приоритетными проектами по всей цифровой трансформации региона, а также предложить свои проекты. В ближайшее время состоятся заседания комиссий по инфраструктуре и подготовке кадров для цифровой экономики.