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20.08.2018
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Марш Шопена для Миасса: губернатору не удалось настоять на своем кандидате?
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Пустое кресло (2017) | Фото: odintsovo.info

Сегодня в Миассе заканчивается прием документов от желающих стать главой городского округа, по состоянию на полдень 20 августа в комиссию с заявлением обратились семь человек. До конца рабочего дня, видимо, определится с вопросом выдвижения депутат местного собрания Вячеслав Откин, которого, по неофициальным данным, готова поддерживать в городском парламенте группа из семи и больше депутатов. Что происходит вокруг кресла главы самого скандального и "невезучего" на руководителей муниципалитета Челябинской области – в обзоре Накануне.RU.
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Сказать, что внутриполитическая борьба каким-то серьезным образом влияет на повседневную жизнь рядовых миассцев, нельзя. Город живет обычной жизнью, изредка наблюдая за пертурбациями в высших эшелонах. "Простые люди живут как обычно, готовят детей к школе, работают в садах, время от времени узнавая что-то интересное о заявлениях депутатов из ТВ или газет. Никакого напряжения от отсутствия мэра или кого-то из чиновников нет и не чувствуется, всех уже настолько достала чехарда во властных коридорах, что все равно, кого выберут главой, а кого "задвинут", - говорит одна из жительниц, имевшая в свое время отношение к работе в местной администрации.

Важно, конечно же, не количество претендентов, желающих стать очередным главой Миасса, но и общий фон, на котором происходят выборные процессы. А фон этот для будущего главы по всем раскладам получается очень и очень непростой и сулящий многочисленные проблемы.

20 августа в отставку по собственному желанию уходит проработавший 20 лет в должности начальника управления архитектуры и градостроительства городской администрации Сергей Дербенцев. Чиновник со стажем объяснил свой поступок тем, что проработал на муниципальной должности в общей сложности 30 лет, заявление написал сам, цитируем, "никто не помогал". Как водится в подобных случаях, на аппаратном совещании и. о. главы Миасса Григорий Тонких (первым подавший документы в конкурсную комиссию) поблагодарил Дербенцева за добросовестный многолетний труд и вручил почетную грамоту. В общем, главного архитектора проводили на пенсию.

А буквально на прошлой неделе в городском собрании депутаты заслушали отчет Контрольно-счетной палаты города, из которого узнали не то, чтобы много интересного, однако, обратить внимание на кое-какие факты будущему главе точно придется. Как заявила выступавшая с отчетом глава КСП Татьяна Рыжикова, за истекшие полгода 40 проверками (официально – контрольные и экспертно-аналитические мероприятия) было охвачено примерно 582 млн руб. бюджетных средств. Финансовые нарушения были выявлены на сумму 31,5 млн, половина из нарушений относятся к бухгалтерским делам и проводкам, на 9,7 млн – в сфере закупок, 3,2 млн – неэффективное использование средств.

Именно на этом фоне следует рассматривать отказ от еще одного выдвижения в мэры депутата Законодательного собрания Челябинской области Валихана Тургумбаева, которого в июле, напомним, конкурсная комиссия просто не допустила до процедуры выборов. В этот раз прямо перед стартом новой конкурсной кампании налоговые органы и силовые структуры заинтересовались бизнесом Тургумбаева, который, по нашей информации, в очередной раз пытался договориться с разными группами депутатов в собрании о своей поддержке. Из-за пристального внимания силовиков Тургумбаеву, разумеется, стало не до выдвижения и, таким образом, областная власть решила проблему выдвижения одного из самых неугодных кандидатов.

Однако, как говорят в Миассе, в последние несколько дней депутат собрания Вячеслав Откин якобы сумел сколотить группу сторонников в депутатском корпусе, источники называют от пяти до семи человек, которые готовы поддержать его кандидатуру 26 сентября, в день, когда пройдет голосование депутатского корпуса по кандидатурам, отобранным конкурсной комиссией. Тут главный вопрос, кого комиссия допустит на финальную часть 26 сентября.

Вячеслав Откин – фигура в Миассе известная, в том числе и из-за ряда выходок и неполиткорректных высказываний. Как рассказывал в одном из интервью сам Откин, по образованию он музыкант, в конце 90-х играл со сколоченным музыкальным коллективом на похоронах, в "нулевых" пытался в Миассе раскрутить бизнес по предоставлению такси, потом сосредоточился на транспортном бизнесе. В принципе так или иначе часто оппонировал любой действующей исполнительной власти в Миассе. В декабре 2016 года Откин вместе с группой депутатов собрания активно выступали против утверждения бюджета города, представленного в собрание администрацией Геннадия Васькова, тогда же ему и группе депутатов-единомышленников неизвестные послали красноречивый сигнал, разложив у офиса и личных автомобилей похоронные принадлежности.

Борис Дубровский, и.о. главы Миасса Геннадий Васьков(2015)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Кто стоял за этой акцией устрашения, неизвестно, сами "пострадавшие заговорщики" называли ее заказчиками Васькова и чуть ли не членов преступного сообщества "турбазовские", повторимся, это лишь версии.

Однако большего раздражителя и "аллергена" для чиновников областной администрации, которые будут проводить выборы главы Миасса, чем Откин, сложно себе представить. В этом ему конкуренцию может составить, пожалуй, лишь также заявившийся на конкурс экс-глава Златоуста Дмитрий Мигашкин, заявка которого, впрочем, обречена, видимо, на отклонение еще на стадии рассмотрения.

Ранее мы писали о том, что после неудачного первого плебисцита по кандидатуре главы Миасса эксперты заговорили о возможном вмешательстве силовиков в процесс новых "выборов".

Во-первых, для устранения наиболее одиозных кандидатов из процесса, во-вторых, чтобы наконец дать возможность областным чиновникам поставить у руля города хоть сколько-нибудь приемлемую кандидатуру. Кто это может быть, пока доподлинно неизвестно, но версии так или иначе уже озвучиваются.

"В принципе 26 сентября депутаты могут сойтись на кандидатуре нынешнего исполняющего обязанности Григория Тонких. Именно как на компромиссной фигуре, которую в целом станет поддерживать и областная власть. Напомню, что в момент утверждения Тонких в статусе врио главы города за него проголосовало подавляющее число депутатов. Посмотрим, конечно, кого допустит непосредственно до конкурса комиссия", – рассуждает депутат миасского собрания Игорь Войнов.

Прошедшая 5 июля процедура выборов главы Миасса была сорвана депутатским корпусом, большинство бюллетеней было попросту испорчено. Таким образом миасские парламентарии выразили протест против кандидата Анатолия Лобко, который считался креатурой вице-губернатора Руслана Гаттарова. Надо полагать, что после возбужденных уголовных дел и задержаний подчиненных Гаттарова последнему явно стало не до миасских дел, так что вариант с утверждением врио Григория Тонких на посту главы сейчас выглядит все более и более реалистичным.

Григорий Тонких, и.о. главы Миасса, депутат,(2018)|Фото: пресс-службе собрания депутатов Миасса
Григорий Тонких

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20.08.2018 12:41 Мск | Денис Лузин
14:41 Екб

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