В "Уфе" опровергли сообщения британских СМИ о проблемах клуба с получением виз в Шотландию

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию британских СМИ о проблемах клуба с получением виз в Шотландию на первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы с местным "Рейнджерс".

Ранее издание Daily Record опубликовало новость, согласно которой "Уфа" может пропустить матч в Глазго, поскольку рискует не получить визы.

Однако в клубе заявили, что все идет по плану.

"Мы подали документы на визы. На их рассмотрение нужны сутки. К завтрашнему вечеру мы должны их получить. Время остается, все в порядке", - цитирует Газизова Чемпионат.

Первый матч между "Уфой" и Рейнджерс" запланирован на 23 августа в Глазго.