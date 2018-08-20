У жителя Краснодара арестовали вертолет за долг в 53 млн рублей

Судебные приставы арестовали у жителя Краснодара вертолет в счет долга по банковскому кредиту.

Транспортное средство в скором времени выставят на торги, сообщили Накануне.RU в УФССП Кубани.

Частный вертолет Aerospatiale стал залогом при получении кредита на сумму 53 миллиона рублей.

По последним данным, долги россиян перед банками, переданные приставам, в текущем году достигли 2 трлн рублей. Данная цифра почти на 1 млн производств больше, чем в первом полугодии 2017 года.

В марте Накануне.RU писало о курьезном случае: пермяк решил отдать жену за долги по кредиту. Приставы пришли к местной жительнице, чтобы отобрать взятый в кредит "Мерседес", платежи за который не поступали. Ее супруг решил отдать им и должницу, которая потратила на развлечения деньги, оставленные для банка.