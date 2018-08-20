Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность лишения лицензии банка "Югра"

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о законности отзыва лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 в России, сообщает агентство экономической информации "Прайм".

Представитель банка "Югра" в суде заявил, что вынесенные в адрес "Югры" предписания, на которые ссылается Центробанк, носили технический характер и были малозначительными. По мнению заявителя, также было допущено нарушение порядка отмены протокола ЦБ, в котором говорилось о решении регулятора не применять к "Югре" наказание в виде отзыва лицензии. Но суд отклонил кассационную жалобу. Ранее дело рассматривалось в Арбитражном суде Москвы.

Как сообщало Накануне.RU, в мае Арбитражный суд Московского округа также отклонил кассационную жалобу собственников "Югры", заявивших о незаконности ввода регулятором временной администрации и наложения моратория на удовлетворение требований кредиторов. Однако суды вынесли решение в пользу ЦБ, решение не удалось оспорить и в апелляции.

Напомним, ситуация с отзывом лицензии у банка "Югра" усугубляется наличием "превышенцев" - вкладчиков, хранивших в банке сбережения, размер которых превышает страхуемый максимум.

Банк "Югра" лишился лицензии 28 июля 2017 г. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала.