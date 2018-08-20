"В Китай продают лес не только с Дальнего Востока?" Под Югорском засняли новую крупную вырубку деревьев

В 10 км от Югорска, который уже "прославился" попыткой массового уничтожения деревьев, очевидцы зафиксировали новую вырубку, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат думы Югорска Антон Пантин опубликовал в своем Facebook видео, на котором очевидец показывает крупное место вырубки деревьев. В разговоре с Накануне.RU Пантин уточнил, что речь идет о микрорайоне Югорск-2 в 10 км от города, на территории, где раньше располагалась военная часть. В эту местность люди ездят по грибы и ягоды.

"Странная выходит тенденция. Сейчас техники там нет, и кто рубит деревья, неизвестно. Там сосновый бор, в короткий срок вывезена крупная партия деревьев", - размышляет Пантин.

Напомним, ранее Пантин рассказал о "народном сходе" из-за инициированной, предположительно, новым главой Югорска Андреем Бородкиным вырубки 36 га леса. По версии депутата, лес после вырубки пойдет на продажу в Китай. Люди, возмущенные тем, что их никто не спросил, высказали претензии чиновникам, пришедшим на встречу. Позже жителям удалось добиться встречи с главой города Андреем Бородкиным, который ответил на их вопросы. Пантин охарактеризовал действие властей как "цинизм".

По обоим случаям вырубки Накануне.RU направило запрос в природоохранную прокуратуру и ждет ответа от надзорного ведомства.