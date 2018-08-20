Жители Челябинска жалуются на резкий запах серы

В Челябинске жители на протяжении месяца жалуются на неприятный и резкий запах серы в районе улиц Куйбышева и Автодорожной, сообщили Накануне.RU в организации "Экочел".

Эко-активисты зафиксировали сегодня утром выброс со стороны одного из предприятий.

"Учитывая, что с раннего утра было пасмурно и временами лил небольшой дождь, на фотографиях можно рассмотреть источник выброса и непосредственно сам столб дыма", - рассказали в "Экочел".

Теперь активисты намерены обратиться в минэкологии и прокуратуру с просьбой проверить предприятие.