В Свердловской области вырос индекс промышленного производства

В Свердловской области индекс промышленного производства по полному кругу организаций в январе-июле 2018 года составил 108,2% к уровню соответствующего периода прошлого года. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По оперативным данным регионального министерства экономики и территориального развития, значительный рост физических объемов производства отмечен в отдельных подотраслях машиностроительного комплекса: в производстве машин и оборудования в 1,5 раза к уровню января-июля 2017 года, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - в 1,4 раза; транспортных средств и оборудования - на 20,0%. Кроме того, высокие темпы роста наблюдаются в производстве прочей неметаллической минеральной продукции - 108,8% к уровню января-июля 2017 года, пищевой промышленности - 106,6%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - 105,3%. В металлургии объемы производства продукции выросли на 1,6% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Свердловской области в январе-июле 2018 года составил 1,2 трлн руб., или 114,1% к уровню января-июля 2017 года в действующих ценах, в том числе: обрабатывающие производства - триллион рублей или 114,8% к уровню января-июля 2017 года, обеспечение электрической энергией, газом и паром - 134,9 млрд руб., или 110,1%, добыча полезных ископаемых - 40,6 млрд руб., или 102,5%.

Ранее главой региона Евгением Куйвашевым в программе "Пятилетка развития" была поставлена задача по выводу Свердловской области в тройку регионов-лидеров России.