В общежитиях для студентов предлагают устраивать утреннюю побудку

Администрациям общежитий предлагают ввести для студентов услугу "утренняя побудка".

Будить учащихся будут по их просьбе. Это предполагает новый ГОСТ, принятый Росстандартом, пишут "Известия".

Документ вступит в силу 1 марта 2019 года. Правила также устанавливают требования к условиям проживания в общежитиях. Так, комнаты должны быть рассчитаны не более чем на четырех студентов, а на 10 человек должен приходиться минимум один санузел.

Между тем, ранее в России вообще предлагали отказаться от студенческих общежитий. В 2017 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула идею заменить их молодежными кооперативами и другими формами совместного проживания.

По мнению Матвиенко, общежития являются дискредитированным наследием советских времен, в частности, потому, что такой тип жилья нельзя приватизировать.