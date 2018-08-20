Россия сняла ограничения на ввоз мяса птицы из Польши. Соответствующее указание опубликовано на официальном сайте Россельхознадзора.

Отмечается, что решение о отмене ограничений, введенных из-за птичьего гриппа, было принято на основании анализа информации, направляемой польской стороной, о мерах принятых по предупреждению распространения указанного заболевания.

Разрешен ввоз в Россию польских кормов и кормовых добавок для птиц и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.