В Прикамье замглавы районного отдела СКР вменяют вымогательство 10 миллионов

Арестован первый замглавы следственного отдела СКР по Пермскому району Эдгар Саркисян: ему вменяют получение взятки в 10 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Его "взяли" днем 17 августа. Несколько недель он якобы вымогал у бизнесмена 10 млн руб., сообщает "Коммерсант-Прикамье". Предприниматель обратился к сотрудникам ФСБ, и дальнейшие переговоры контролировали чекисты. Во время передачи части денег Саркисяна задержали, а позже арестовали.

В пресс-службе краевого управления ФСБ не стали комментировать Накануне.RU обстоятельства дела.