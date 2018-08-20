НТМК продолжает загрязнять воздух после внеплановых проверок Росприроднадзора

НТМК продолжает загрязнять воздух в Нижнем Тагиле. По словам члена Общественной палаты Свердловской области Андрея Волегова, после проведения внеплановых проверок Росприроднадзора выбросы доменной печи не прекратились, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"После внеплановых проведенных проверок, целый месяц, простояло наше градообразующее ЕВРАЗ-НТМК с чистым небом, радостно было смотреть на небо и вид Нижнего Тагила со стороны, но вот опять снова все как у заядлого курильщика, повалило, раньше это было в сумерках, но теперь это обычно происходит ранним утром, пока жители просыпаются и собираются дома на работу", - пишет Волегов.

Напомним, что Роспотребнадзор составил в отношении АО "Евраз НТМК" протокол об административном правонарушении по статье "Невыполнение в срок законного предписания".

Ранее Волегов обращался в природоохранную прокуратуру с просьбой проверить сведения о возможном нарушении руководством АО "Евраз НТМК" законодательства об охране окружающей среды и природопользовании при эксплуатации доменной печи №7.