Дело "УФАС против Якоба": антимонопольщики подали апелляцию

Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области подало апелляцию на решение Арбитражного суда об отказе в возбуждении иска против главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба.

Напомним, в январе УФАС обратилось в Арбитражный суд с просьбой привлечь Якоба к административной ответственности. Ранее в ведомство поступило несколько жалоб от предпринимателей на то, что мэрия Екатеринбурга не разрешила включить в схему размещения нестационарных объектов предложенные ими киоски. В июле суд отказал УФАС в возбуждении иска против главы администрации города.

Теперь антимонопольщики обжаловали это решение. Как сообщается в картотеке электронных дел Арбитражного суда, апелляционная жалоба от УФАС была подана 7 августа. Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Напомним, сам Александр Якоб объяснял свое несогласие с УФАС "как обычный житель города".